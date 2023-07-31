Реклама
Новости

Перезапуск «Детей шпионов» выйдет в сентябре. Смотрим первый тизер!

Семён Гудошников
Сегодня в 18:56

Netflix показал первый тизер-трейлер «Дети шпионов: Армагеддон» и раскрыл дату премьеры — 22 сентября.

Как и в оригинальной тетралогии, в центре сюжета ребута окажутся дочь и сын спецагентов. Они случайно помогают могущественному разработчику видеоигр создать вирус, который позволит ему контролировать все современные технологии. Чтобы спасти родителей и весь мир, главным героям самим предстоит стать шпионами.

Роли детей исполнили начинающие актеры Эверли Карганилья и Коннор Эстерсон, а родителей — Закари Леви («Шазам!») и Джина Родригес («Аннигиляция»). В режиссерское кресло вернулся Роберт Родригес, который написал сценарий вместе со своим сыном Рейсером.

О том, что Netflix готовит перезапуск «Детей шпионов», стало известно в марте 2022 года. Съемки новой картины завершились в прошлом сентябре.

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Закари ЛевиДжина РодригесРоберт Родригес
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»