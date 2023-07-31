Перезапуск «Детей шпионов» выйдет в сентябре. Смотрим первый тизер!

Как и в оригинальной тетралогии, в центре сюжета ребута окажутся дочь и сын спецагентов. Они случайно помогают могущественному разработчику видеоигр создать вирус, который позволит ему контролировать все современные технологии. Чтобы спасти родителей и весь мир, главным героям самим предстоит стать шпионами.