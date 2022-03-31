Netflix перезапустит франшизу «Дети шпионов»

Netflix готовит перезагрузку франшизы «Дети шпионов», премьера которого состоялась 21 год назад. Об этом сообщается в твиттере стриминга.
Перезапуском истории о семейке спецагентов займется режиссер всех четырех предыдущих фильмов Роберт Родригес. Он вновь срежиссирует, напишет сценарий и спродюсирует новых «Детей шпионов».
Детали сюжета держатся в тайне. The Hollywood Reporter пишет, что авторы перезапуска хотят показать новых спецагентов.
В центре сюжета оригинального фильма — дети суперагентов Кармен и Джуни Кортесы, которые оказываются втянуты в шпионские дела своих родителей.