«Я оказался между прошлым и настоящим»: посмотрите дебютный трейлер второго сезона «Локи»

Вышел дебютный трейлер второго сезона сериала «Локи». Его премьера состоится 6 октября.
В нем Локи и Мобиус преследуют Сильвию (вариант Локи) по всей Вселенной, одновременно пытаясь отразить угрозу Канга Завоевателя. Еще в ролике было показано возвращение Джонатана Мэйджерса в роли Виктора Таймли — варианта Натаниэля Ричардса (Того, кто остается). Он впервые появился в сцене после титров фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания».
В трейлере также появились новые персонажи, вступающие в борьбу в рамках пятой фазы кинематографической вселенной Marvel. Последствия этой битвы приведут к двум будущим фильмам о Мстителях — «Династия Канг» и «Секретные войны».
К своим ролям во втором сезоне вернулись Том Хиддлстон, София Ди Мартино, Оуэн Уилсон и другие актеры из первого сезона. В продолжении появился Ке Хюи Кван из «Всё везде и сразу», который сыграл архивариуса Управления временными изменениями.
В качестве режиссеров выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые до этого работали над «Лунным рыцарем».
Первый сезон «Локи» дебютировал 9 июня 2021 года на стриминговом сервисе Disney+. По сюжету главный герой попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. У него пропадает вся одежда, зато появляется роба заключенного и непонятное устройство на шее, похожее на электрошокер.
Сериал продолжил события последней части «Мстителей», где Локи из параллельной вселенной украл камень пространства Тессеракт у супергероев. Таким образом бог хитрости избежал собственной смерти в «Войне бесконечности».