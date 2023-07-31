«Я оказался между прошлым и настоящим»: посмотрите дебютный трейлер второго сезона «Локи»

В нем Локи и Мобиус преследуют Сильвию (вариант Локи) по всей Вселенной, одновременно пытаясь отразить угрозу Канга Завоевателя. Еще в ролике было показано возвращение Джонатана Мэйджерса в роли Виктора Таймли — варианта Натаниэля Ричардса (Того, кто остается). Он впервые появился в сцене после титров фильма «Человек-муравей и Оса: Квантомания».