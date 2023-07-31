Брэд Питт остановил съемки «Формулы-1» в поддержку забастовок

«Брэд, наверное, один из самых славных парней в Голливуде, а этот шаг только укрепляет его репутацию», — подчеркивает источник The Sun.
По данным Deadline, съемки должны были проходить на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии во время Гран-при 30 июля, но они были отменены, поскольку актер активно поддерживает коллег из профсоюза.
В проекте Питт играет роль гонщика Сонни Хейса, который возвращается с пенсии, чтобы стать наставником для новичка. В разработке ленты принимает участие автогонщик «Формулы-1» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.
28 июля стало известно, что организаторы «Эмми» приняли решение впервые c 2001 года перенести 75-ю церемонию. Мероприятие было запланировано на 18 сентября. Новая дата проведения пока не называется.