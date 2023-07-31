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Брэд Питт остановил съемки «Формулы-1» в поддержку забастовок

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:08

Брэд Питт остановил съемки своего грядущего фильма «Формула-1», чтобы поддержать продолжающиеся в Голливуде забастовки. Об этом сообщает Deadline.

«Брэд, наверное, один из самых славных парней в Голливуде, а этот шаг только укрепляет его репутацию», — подчеркивает источник The Sun.

По данным Deadline, съемки должны были проходить на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии во время Гран-при 30 июля, но они были отменены, поскольку актер активно поддерживает коллег из профсоюза.

В проекте Питт играет роль гонщика Сонни Хейса, который возвращается с пенсии, чтобы стать наставником для новичка. В разработке ленты принимает участие автогонщик «Формулы-1» и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон.

28 июля стало известно, что организаторы «Эмми» приняли решение впервые c 2001 года перенести 75-ю церемонию. Мероприятие было запланировано на 18 сентября. Новая дата проведения пока не называется.

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Брэд ПиттЛьюис Хэмилтон
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