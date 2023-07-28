«Эмми» перенесли из‑за забастовок в США

Новость была ожидаемой на фоне забастовок актеров и сценаристов в Голливуде. Ранее о возможном переносе говорили в The Guardian.
Это первый случай переноса церемонии с 2001 года. Тогда после террористических актов 11 сентября дату вручения «Эмми» перенесли на более поздний срок, а после начала военных действий в Афганистане церемонию вновь сдвинули на ноябрь.
Мероприятие было запланировано на 18 сентября. Новая дата проведения пока не называется. «Как и вся индустрия, мы надеемся на справедливое и своевременное решение для всех сторон в ходе текущих переговоров гильдий. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией вместе с нашими партнерами из Fox и сообщим, если и когда появятся новые сведения», — сказано в заявлении организаторов.