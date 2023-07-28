Реклама
Новости

«Эмми» перенесли из‑за забастовок в США

Дарья Мельникова
Сегодня в 08:58

Организаторы «Эмми» приняли решение перенести 75-ю церемонию. Об этом сообщает Variety.

Новость была ожидаемой на фоне забастовок актеров и сценаристов в Голливуде. Ранее о возможном переносе говорили в The Guardian.

Это первый случай переноса церемонии с 2001 года. Тогда после террористических актов 11 сентября дату вручения «Эмми» перенесли на более поздний срок, а после начала военных действий в Афганистане церемонию вновь сдвинули на ноябрь.

Мероприятие было запланировано на 18 сентября. Новая дата проведения пока не называется. «Как и вся индустрия, мы надеемся на справедливое и своевременное решение для всех сторон в ходе текущих переговоров гильдий. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией вместе с нашими партнерами из Fox и сообщим, если и когда появятся новые сведения», — сказано в заявлении организаторов.

Подробности по теме
Стали известны номинанты на премию «Эмми»
расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»