«Эмми» перенесли из‑за забастовок в США

Мероприятие было запланировано на 18 сентября. Новая дата проведения пока не называется. «Как и вся индустрия, мы надеемся на справедливое и своевременное решение для всех сторон в ходе текущих переговоров гильдий. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией вместе с нашими партнерами из Fox и сообщим, если и когда появятся новые сведения», — сказано в заявлении организаторов.