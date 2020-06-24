Уличный художник Philippenzo создал граффити против «обнуления сроков» Путина

В Москве появилось новое граффити уличного художника Philippenzo. Оно называется «Двадцать» и посвящено 20-летнему пребыванию Владимира Путина у власти. В работе автор переосмысливает римскую цифру XX и высказывается против поправки об «обнулении сроков» действующего президента России.

«Двадцать — это много. Двадцать — это более, чем достаточно. На двадцати пора прекращать счет. Потому что за двадцатью идет двадцать один, и это уже будет какое‑то «очко», — прокомментировал художник работу.