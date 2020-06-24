Уличный художник Philippenzo создал граффити против «обнуления сроков» Путина

В Москве появилось новое граффити уличного художника Philippenzo. Оно называется «Двадцать» и посвящено 20-летнему пребыванию Владимира Путина у власти. В работе автор переосмысливает римскую цифру XX и высказывается против поправки об «обнулении сроков» действующего президента России.
«Двадцать — это много. Двадцать — это более, чем достаточно. На двадцати пора прекращать счет. Потому что за двадцатью идет двадцать один, и это уже будет какое‑то «очко», — прокомментировал художник работу.
Мурал расположился в одном из московских дворов. Точный адрес художник не сообщает. На создание работы у Philippenzo ушло три дня. Нарисовать граффити помогали местные жители.
Philippenzo называет эту работу сиквелом другого своего граффити — «Озеро». На той работе присутствовала надпись «Бесконечные двадцать лет мы с надеждой ждем балет».
Всероссийское голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи. Среди поправок оказались и те, которые показались некоторым россиянам спорными, например обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.