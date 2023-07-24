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Москву и Крым атаковали беспилотники. Пострадавших нет

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:13

Утром, 24 июля, в Москве и в Крыму были зафиксированы удары беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра Сергея Собянина и главу региона Сергея Аксенова.

В столице обломки одного беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте недалеко от здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Второй дрон попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева. От взрывов в здании были выбиты стекла на 17 и 18 этажах.

Мэрия Москвы перекрыла движение по Комсомольскому проспекту и проспекту Лихачева. Позже движение в сторону центра по Комсомольскому проспекту восстановили.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала случившееся актом международного терроризма. По мнению Минобороны, «атаку совершил киевский режим».

В Крыму ПВО и средствами РЭБ (радио-электронной борьбы) сбили 17 беспилотников, уточнили в Минобороны. 11 беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, 3 упали на территории полуострова, еще три были уничтожены средствами ПВО.

Аксенов заявил, что произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе недалеко от границы с Херсонской областью, также обломки дрона повредили частный дом в Кировском районе.

По предварительной информации, пострадавших нет. В регионе объявили эвакуацию жителей в радиусе 5 км от склада боеприпасов, речь может идти о нескольких тысячах местных жителей. После атаки беспилотников также приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и по автомобильной трассе Джанкой — Симферополь.

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