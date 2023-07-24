Москву и Крым атаковали беспилотники. Пострадавших нет

В столице обломки одного беспилотника обнаружили на Комсомольском проспекте недалеко от здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Второй дрон попал в строящийся бизнес-центр на проспекте Лихачева. От взрывов в здании были выбиты стекла на 17 и 18 этажах.