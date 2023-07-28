Платформу Threads* покинули более половины пользователей

Социальную сеть Threads* покинули более половины зарегистрировавшихся на ней пользователей спустя всего три недели после запуска. Об этом сообщил Reuters.
Платформа микроблогов, которая намеревается стать конкурентом Twitter, показала не идеальное, по словам ее главы Марка Цукерберга, удержание пользователей. Впрочем, оно все равно оказалось лучше ожидаемого, завил CEO Meta*.
«Очевидно, если у вас зарегистрировались более 100 млн человек, в идеале было бы здорово, если бы все они или даже половина остались. Мы еще не пришли к этому», — сказал предприниматель.
Цукерберг заявил, что считает ситуацию нормальной и ожидает, что показатели удержания пользователей вырастут по мере того, как компания будет добавлять новые функции в Threads.
В частности, у приложения в будущем появится десктоп-версия. Также команда Threads наладит функцию поиска по сообщениям.
Threads запустилась 6 июля. Зайти в нее можно через свою учетную запись в инстаграме*, а сообщения могут иметь длину до 500 символов, к ним можно прикреплять ссылки, фотографии и видео продолжительностью до 5 минут.
* Threads и Instagram принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность и деятельность ее сервисов в стране запрещена.