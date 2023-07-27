В Подмосковье задержали организатора БДСМ-фестиваля после жалоб на громкую музыку

В Орехово-Зуевском городском округе задержали организатора БДСМ-фестиваля, сообщили РБК в местной администрации. Жители близлежащих деревень жаловались на громкую музыку по ночам.
К началу фестиваля на место прибыли полицейские, к тому моменту на месте собрались до 500 человек. «Поскольку территория [проведения мероприятия] находится далеко в лесу, это место еще нужно было найти», — рассказали местные власти.
«Выехали на место, проверили — организатор на месте, люди на месте. Предложили отказаться от проведения фестиваля и покинуть территорию. Организатор был задержан», — рассказали в администрации. Там отметили, что организатору за несколько дней до фестиваля сделали предупреждение.
Речь идет о фестивале BDSM Fishing 2023, сообщает портал Msk1. На него пожаловались местные жители и движение «Сорок сороков», узнал Mash. В «Сорок сороков», по информации самого общественно-религиозного движения, состоят православные христиане, которые «стремятся защищать Отечество и традиционные духовно-нравственные ценности».
Нарушителей отвезли в отдел, также во время обысков силовики изъяли алкоголь, передает канал. BDSM Fishing 2023 проводится с 2010 года.