НАСА запустит бесплатный стриминг с научпоп-шоу и космическими запусками

НАСА анонсировало запуск одноименного стримингового сервиса. За него не придется платить, и в нем не будет рекламы.
На платформе можно будет следить за прямыми трансляциями агентства и смотреть сериалы о космических миссиях НАСА. В планах космического агентства также снять несколько оригинальных проектов.
Летом 2022 года НАСА запустило сайт, с помощью которого можно послушать звучание своего голоса на Марсе. Механика простая: записываете свой голос, загружаете в специальную форму, ждете пару секунд и слушаете результат.
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