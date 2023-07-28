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НАСА запустит бесплатный стриминг с научпоп-шоу и космическими запусками

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59

НАСА анонсировало запуск одноименного стримингового сервиса. За него не придется платить, и в нем не будет рекламы.

На платформе можно будет следить за прямыми трансляциями агентства и смотреть сериалы о космических миссиях НАСА. В планах космического агентства также снять несколько оригинальных проектов.

NASA+ появится на iOS, Android, сайте агентства и ТВ-приставках Roku, Apple TV и Fire TV. Таким образом НАСА реализует обновленную стратегию цифрового присутствия, в рамках которой уже доступна бета-версия его обновленного сайта.

Летом 2022 года НАСА запустило сайт, с помощью которого можно послушать звучание своего голоса на Марсе. Механика простая: записываете свой голос, загружаете в специальную форму, ждете пару секунд и слушаете результат.

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