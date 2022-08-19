НАСА запустило сайт, с помощью которого можно послушать звучание своего голоса на Марсе

НАСА продолжает популяризировать тему космоса среди простых обывателей. В этот раз агентство запустило сайт, с помощью которого можно узнать, как будет звучать ваш голос на Марсе.

Механика простая: записываете свой голос, загружаете в специальную форму, ждете пару секунд и слушаете результат. Но будьте готовы к тому, что голос может звучать очень непривычно — например, из‑за того, что атмосфера Марса на 96% состоит из углекислого газа, он будет ниже.

Для тех, кто даже к земному голосу привыкнуть не может, а марсианский слушать совсем не хочет, есть опция послушать другие записи. Например, как ездит марсоход Perseverance, летает марсианский вертолет или шумит ветер.

В 2019 году НАСА запустило проект, в рамках которого можно было получить посадочный талон и «проехаться» по Красной планете — на марсоходе появлялась именная табличка. А в 2021-м предложило сфотографироваться на Марсе всем желающим, тоже условно — снимки генерировала нейросеть.

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