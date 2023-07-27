В сети опубликовали трейлер третьего сезона «Утреннего шоу». Продолжение сериала выйдет в сентябре

На ютуб-канале One Media опубликовали трейлер третьего сезона сериала «Утреннее шоу», премьера которого запланирована на 13 сентября.
Музыкальным сопровождением видео стал трек певицы H.E.R. «Glory». Он начинается со строк «Слава. Все борются за нее, все хотят власти. Куда мы идем, когда получаем ее? Нам всегд нужно немного больше».
В новом сезоне будущее телесети окажется под вопросом, когда технологический титан проявит интерес к UBA. Согласно логлайну, в шоу сформируются «неожиданные союзы», а личные секреты станут оружием членов редакции.
Главные роли в сериале исполняют Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун, которые также являются исполнительными продюсерами. Помимо них, в третьем сезоне снимаются Билли Крудап, Марк Дюпласс, Нестор Карбонелл, Карен Питтман, Грета Ли, Джон Хэмм, Николь Бехари и Джулианна Маргулис.
В мае этого года стало известно, что «Утреннее шоу» продлили на четвертый сезон еще до выхода третьего. Когда на экранах появится четвертый сезон, пока неясно. Также доподлинно неизвестно, вернутся ли в нем Энистон и Уизерспун.