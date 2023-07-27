В сети опубликовали трейлер третьего сезона «Утреннего шоу». Продолжение сериала выйдет в сентябре

В мае этого года стало известно, что «Утреннее шоу» продлили на четвертый сезон еще до выхода третьего. Когда на экранах появится четвертый сезон, пока неясно. Также доподлинно неизвестно, вернутся ли в нем Энистон и Уизерспун.