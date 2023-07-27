Российский пловец установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине

Российский пловец Климент Колесников установил новый мировой рекорд в заплыве на 50 метров на спине. Об этом сообщил ТАСС.
Колесников показал рекордное время 23,55 секунды в полуфинальном заплыве Кубка России по плаванию. Предыдущий рекорд составлял 23,71 секунды, его установил американский спортсмен Хантер Армстронг.
Климент Колесников известен как серебряный призер Олимпийских игр на дистанции 100 метров на спине и бронзовый призер на дистанции 100 метров вольным стилем. Он — шестикратный чемпион мира и Европы.
Весной российская пловчиха Евгения Чикунова проплыла 200 метров брассом на чемпионате России с мировым рекордом. Девушка превзошла предыдущий рекорд более чем на секунду.