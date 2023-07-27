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В Москве уже давно идут дожди. 28 и 29 июля на город обрушится новая волна ливней и гроз

Рустам Абдуллин
Сегодня в 21:45

В Москве за двое суток может выпасть до 70% месячной нормы осадков, передает «Интерфакс» заявление местного заместителя мэра Петр Бирюков. Новая волна ливней и гроз придет на 28 и 29 июля.

«Всего за июль уже выпало 150-180% месячной нормы осадков», — сказал Бирюков. Городские службы продолжат работать в усиленном режиме, 1500 аварийных бригад дежурят круглосуточно, заверил он.

Вечером 26 июля на Москву обрушился очередной аномальный ливень: выпало 46 миллиметров осадков — это крупнейшее значение для этой даты, предыдущий рекорд был установлен 1894 году (42,5 миллиметра). В ТЦ «Vegas Кунцево» подтопило несколько этажей, машины на парковках ЖК «Амурский парк» и «Дмитровский парк» ушли под воду, вестибюли некоторые станций метро больше напоминали общественный бассейн.

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