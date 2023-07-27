В Москве уже давно идут дожди. 28 и 29 июля на город обрушится новая волна ливней и гроз

Вечером 26 июля на Москву обрушился очередной аномальный ливень: выпало 46 миллиметров осадков — это крупнейшее значение для этой даты, предыдущий рекорд был установлен 1894 году (42,5 миллиметра). В ТЦ «Vegas Кунцево» подтопило несколько этажей, машины на парковках ЖК «Амурский парк» и «Дмитровский парк» ушли под воду, вестибюли некоторые станций метро больше напоминали общественный бассейн.