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Водопады в ТЦ, утонувшие машины и бассейн на парковках: в Москве опять прошел ливень

Виктория Шанина
Сегодня в 14:38

Вечером 26 июля на Москву обрушился очередной аномальный ливень. Комплекс городского хозяйства столицы сообщает, что выпало 46 миллиметров осадков — это крупнейшее значение для этой даты (26 июля), предыдущий рекорд был установлен 1894 году (42,5 миллиметра).

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности», — пишет Городское хозяйство.

В этот раз пострадал не только центр города. Наибольший объем осадков выпал в Можайском районе Западного административного округа.

Ливень сильно ударил по ТЦ «Vegas Кунцево». Там подтопило первый и второй этажи. Крыша ТЦ Roomer тоже не выдержала.

По данным издания «Подъем», в «Vegas Кунцево» водопад не могли остановить в течение несколько часов. А в Roomer довольно быстро устранили последствия ливня и начали подсчитывать потери.

В Восточном округе затопило парковку ЖК «Амурский парк». С той же проблемой столкнулся ЖК «Дмитровский парк» на севере столицы.

А вот в ЖК бизнес-класса Nagatino i-Land с водой столкнулись жители сразу 11 этажей.

В центре города москвичи преодолевали водные препятствия по парапетам.

Пассажирам железнодорожных станций Наро-Фоминск, Лесной городок и Калитники приходилось разуваться, чтобы преодолеть лужи по колено и добраться до турникетов или выхода в город. На станции метро «Багратионовская» под воду ушли рельсы, на «Тушинской» затопило вестибюль.

Московской области тоже досталось.

Роскосмос в своем телеграм-канале показал циклон, который обрушился на Москву. За ним следят со спутников, а снимок сделал космический аппарат «Метеор-М».

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