Водопады в ТЦ, утонувшие машины и бассейн на парковках: в Москве опять прошел ливень

Вечером 26 июля на Москву обрушился очередной аномальный ливень. Комплекс городского хозяйства столицы сообщает, что выпало 46 миллиметров осадков — это крупнейшее значение для этой даты (26 июля), предыдущий рекорд был установлен 1894 году (42,5 миллиметра).
«По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности», — пишет Городское хозяйство.
В этот раз пострадал не только центр города. Наибольший объем осадков выпал в Можайском районе Западного административного округа.
Ливень сильно ударил по ТЦ «Vegas Кунцево». Там подтопило первый и второй этажи. Крыша ТЦ Roomer тоже не выдержала.
По данным издания «Подъем», в «Vegas Кунцево» водопад не могли остановить в течение несколько часов. А в Roomer довольно быстро устранили последствия ливня и начали подсчитывать потери.
В Восточном округе затопило парковку ЖК «Амурский парк». С той же проблемой столкнулся ЖК «Дмитровский парк» на севере столицы.
А вот в ЖК бизнес-класса Nagatino i-Land с водой столкнулись жители сразу 11 этажей.
В центре города москвичи преодолевали водные препятствия по парапетам.
Пассажирам железнодорожных станций Наро-Фоминск, Лесной городок и Калитники приходилось разуваться, чтобы преодолеть лужи по колено и добраться до турникетов или выхода в город. На станции метро «Багратионовская» под воду ушли рельсы, на «Тушинской» затопило вестибюль.
Московской области тоже досталось.