Водопады в ТЦ, утонувшие машины и бассейн на парковках: в Москве опять прошел ливень

Пассажирам железнодорожных станций Наро-Фоминск, Лесной городок и Калитники приходилось разуваться, чтобы преодолеть лужи по колено и добраться до турникетов или выхода в город. На станции метро «Багратионовская» под воду ушли рельсы, на «Тушинской» затопило вестибюль.