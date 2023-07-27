Вышел финальный трейлер новых «Черепашек-ниндзя»

Новые «Черепашки-ниндзя» расскажут, как Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело впервые решили покинуть канализацию. Они хотели улучшить свой имидж и начать жить как нормальные подростки, но почти сразу вышли на след таинственного преступного синдиката. Помогать в схватке с ним братьям будет их новая подруга Эйприл О’Нил.