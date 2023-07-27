Вышел финальный трейлер новых «Черепашек-ниндзя»

На ютуб-канале Paramount Pictures появился финальный трейлер мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Мировой прокат картины стартует 2 августа.
Новые «Черепашки-ниндзя» расскажут, как Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело впервые решили покинуть канализацию. Они хотели улучшить свой имидж и начать жить как нормальные подростки, но почти сразу вышли на след таинственного преступного синдиката. Помогать в схватке с ним братьям будет их новая подруга Эйприл О’Нил.
Ребут «Черепашек-ниндзя» использует 3D-анимацию с ручной прорисовкой, ставшей популярной после после мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» 2018 года.
Срежиссировал мультфильм Джефф Роу, известный по сериалу «Гравити Фолз» и анимационной картине «Митчеллы против машин». Продюсером выступил актер и сценарист Сет Роген.
Paramount Pictures и Nickelodeon Movies уже работают над продолжением новых «Черепашек-ниндзя». Режиссером выступит тот же Роу, а кресла исполнительных продюсеров и шоураннеров займут Кристофер Йост («Секретная штаб-квартира») и Алан Ван («Эволюция Черепашек-ниндзя»). Paramount также разрабатывает двухсезонный сериал, который должен стать неким мостиком между фильмами.