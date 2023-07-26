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Paramount запустила в работу сиквел мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром»

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:25

Paramount Pictures и Nickelodeon Movies разрабатывают продолжение фильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром». Об этом сообщает Variety.

Режиссером сиквела выступит Джефф Роу, который работал над первым мультфильмом. Кристофер Йост («Секретная штаб-квартира») и Алан Ван («Эволюция Черепашек-ниндзя ») займут кресла исполнительных продюсеров и шоураннеров.

Paramount Pictures также разрабатывает двухсезонный сериал, который должен стать неким «мостиком» между фильмами. В нем Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэлю придется столкнуться с новыми угрозами, объединившись со старыми союзниками. Черепашки узнают, кем они являются на самом деле, когда рядом нет братьев.

Премьера мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов» состоится 2 августа 2024 года. Сюжет расскажет совершенно новую историю, как братья впервые вышли из канализации и стали героями, которыми мы их знаем сегодня.

В попытке завоевать сердца жителей Нью-Йорка Черепашки попытаются справиться с таинственным преступным синдикатом. Помогать им в этом будет их новая подруга Эйприл О’Нил. Первый трейлер можно посмотреть здесь.

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