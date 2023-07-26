Paramount запустила в работу сиквел мультфильма «Черепашки-ниндзя: Мутантский разгром»

Paramount Pictures также разрабатывает двухсезонный сериал, который должен стать неким «мостиком» между фильмами. В нем Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэлю придется столкнуться с новыми угрозами, объединившись со старыми союзниками. Черепашки узнают, кем они являются на самом деле, когда рядом нет братьев.