40% опрошенных россиянок рассказали о пережитом сексуализированном насилии

Академия безопасности Ольги Бочковой вместе с Консорциумом женских НПО провели исследование о сексуализированном насилии над детьми и подростками. Они опросили 1700 россиян от 13 до 66 лет, из которых 99% девушек и 1% мужчин и небинарных персон.
40% участниц исследования рассказали о пережитом опыте сексуализированного насилия. Чаще всего такие преступления в отношении несовершеннолетних девочек совершают знакомые им взрослые мужчины и старшие родственники (50% случаев).
В 34% случаев сексуализированное насилие в отношении девочек применяли незнакомые мужчины, в 14% — знакомые дети и подростки, в 2% — незнакомые несовершеннолетние.
48% респонденток, переживших сексуализированное насилие, никому не рассказывали об этом. Лишь 3% из них подали заявление в правоохранительные органы и только в 1% случаев удалось уголовно наказать преступников.
Более трети участниц опроса сообщили, что их не обучали основам сексуальной безопасности. При этом исследование показало, что те, у кого в детстве было половое воспитание, с большей вероятностью могут избежать насилие в случае угрозы. Кроме того, такие девушки в целом реже сталкивались с фактом или угрозой сексуализированного насилия.
Среди мужчин и небинарных персон, принявших участие в опросе, о пережитом в детстве опыте сексуализированного насилия рассказали 19%. Однако авторы исследования отмечают, что из‑за ограниченности выборки это может не отражать реальную картину насильственных преступлений в отношении мальчиков. Они фокусировались на преступлениях именно относительно несовершеннолетних девочек.
Анкету для опроса распространяли в соцсетях и через партнерские профильные организации. Авторы отмечают, что использованные ими методики имеют ряд ограничений.
По оценкам ВОЗ, физическому или сексуализированному насилию подвергалась каждая третья женщина в мире. О том, как эту проблему способен решить секс-просвет, «Афише Daily» рассказывала Таня Дмитриева, соосновательница секс-просветительского проекта Kinky Company.