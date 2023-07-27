40% опрошенных россиянок рассказали о пережитом сексуализированном насилии

Более трети участниц опроса сообщили, что их не обучали основам сексуальной безопасности. При этом исследование показало, что те, у кого в детстве было половое воспитание, с большей вероятностью могут избежать насилие в случае угрозы. Кроме того, такие девушки в целом реже сталкивались с фактом или угрозой сексуализированного насилия.