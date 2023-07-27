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Посмотрите локализованный трейлер фильма «Голда. Судный день»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:22

Вышел локализованный трейлер драмы «Голда. Судный день» о единственной в истории Израиля женщине — премьер-министре Голде Меир. Премьера ленты в российском прокате состоится 7 сентября.

Действие фильма развивается в 1973 году во время Войны Судного дня, когда Египет, Сирия и Иордания атаковали Израиль в надежде вернуть себе потерянные территории.

Разрешить этот конфликт решается Голда Меир, первая женщина — премьер-министр Израиля. Она попытается защитить свою страну, преодолевая разногласия внутри кабмина и сложности в отношениях с властями США, в том числе с госсекретарем Штатов Генри Киссинджером.

Выдающегося политика в картине сыграла Хелен Миррен («Хичкок», «Королева»). Помимо нее, в актерский состав вошли Камилла Коттен, Эд Стоппард, Доминик Мафхем, Бен Каплан, Эмма Дэвис, Лиор Ашкенази, Лив Шрайбер, Элли Пирси, Кит Ракусен и другие.

Режиссером «Голды» выступил лауреат премии «Оскар» Гай Наттив («Кожа», «Волшебники»). Сценарий ленты написал Николас Мартин («Чисто английские убийства», «Дэлзил и Пэскоу»).

Голда Меир родилась в Киеве в 1898 году. В детстве она вместе с семьей сперва переехала на территорию нынешней Беларуси, а затем в США. В Америке Меир увлеклась сионистскими идеями и вышла замуж. В начале 1920-х годов она иммигрировала в Палестину и начала активную политическую деятельность.

Меир занималась нелегальной иммиграцией евреев в Палестину, а позднее стала одной из основателей Израиля. Голда стала первым послом Израиля в СССР в 1948–1949 годах. Затем занимала посты министра труда и главы МИД. С 1968 по 1974 год была премьер-министром Израиля.

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