Посмотрите локализованный трейлер фильма «Голда. Судный день»

Голда Меир родилась в Киеве в 1898 году. В детстве она вместе с семьей сперва переехала на территорию нынешней Беларуси, а затем в США. В Америке Меир увлеклась сионистскими идеями и вышла замуж. В начале 1920-х годов она иммигрировала в Палестину и начала активную политическую деятельность.