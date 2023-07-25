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Вышел трейлер фильма «Голда. Судный день» с Хелен Миррен

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:40

На ютуб-канале Bleecker Street опубликовали трейлер фильма «Голда. Судный день», посвященного биографии единственной в истории Израиля женщины-премьер-министра Голды Меир.

Выдающегося политика в картине сыграла Хелен Миррен («Хичкок», «Королева»). Она рассказала, с какими вызовами и трагедиями пришлось столкнуться Меир в годы ее нахождения на посту главы израильского правительства.

Трейлер показывает, что действие фильма развернется во время Войны Судного дня — конфликта между Израилем и коалицией арабских государств, произошедшего в октябре 1973 года. Этот период был одним из самых сложных для Израиля и Меир.

Картина охватит 19 дней войны, во время которых Меир попытается защитить свою страну, преодолевая разногласия внутри кабмина и сложные отношения с властями США, в том числе госсекретарем Штатов Генри Киссинджером.

Режиссером «Голды» выступил лауреат премии «Оскар» Гай Наттив. Сценарий ленты написал Николас Мартин. Продюсерами проекта выступили Мартин, Майкл Кун и Джейн Хукс.

В актерский состав фильма вошли Лив Шрайбер, Камилла Коттен, Рами Хойбергер м Лиор Ашкенази. Премьера картины в кинотеатрах состоится 25 августа.

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Голда МеирХелен МирренГенри КиссинджерКамилла КоттенРами ХойбергерЛиор Ашкенази
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