Вышел трейлер фильма «Голда. Судный день» с Хелен Миррен

На ютуб-канале Bleecker Street опубликовали трейлер фильма «Голда. Судный день», посвященного биографии единственной в истории Израиля женщины-премьер-министра Голды Меир.
Выдающегося политика в картине сыграла Хелен Миррен («Хичкок», «Королева»). Она рассказала, с какими вызовами и трагедиями пришлось столкнуться Меир в годы ее нахождения на посту главы израильского правительства.
Трейлер показывает, что действие фильма развернется во время Войны Судного дня — конфликта между Израилем и коалицией арабских государств, произошедшего в октябре 1973 года. Этот период был одним из самых сложных для Израиля и Меир.
Картина охватит 19 дней войны, во время которых Меир попытается защитить свою страну, преодолевая разногласия внутри кабмина и сложные отношения с властями США, в том числе госсекретарем Штатов Генри Киссинджером.
Режиссером «Голды» выступил лауреат премии «Оскар» Гай Наттив. Сценарий ленты написал Николас Мартин. Продюсерами проекта выступили Мартин, Майкл Кун и Джейн Хукс.
В актерский состав фильма вошли Лив Шрайбер, Камилла Коттен, Рами Хойбергер м Лиор Ашкенази. Премьера картины в кинотеатрах состоится 25 августа.