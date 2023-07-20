«Это показывает, насколько животные благодарны»: «усыновленный» пес попрощался с сотрудниками приюта

Пес по кличке Джакс много времени провел в обществе защиты животных в канадском городе Реджайна. Когда он попал в приют, про его прошлое почти ничего не было известно — лишь то, что он жил на улице и, очевидно, голодал. Когда четверолапого откормили, возникла новая проблема: у него развилась пневмония. После выздоровления он вновь попал в список животных, готовых к «усыновлению», но посетители обходили его стороной.
Директор общества защиты животных Билл Торн предполагает, что Джакс проявлял барьерную агрессию: такое поведение характерно для собак, помещенных за некий барьер — забор, дверь, перегородку. То есть, он настолько сильно хотел внимания и ласки, что не знал, как это правильно выразить. «Он очень милый пес, но из‑за заграждения не мог добраться до людей, чтобы побыть с ними, — объясняет Торн. — Он просто хотел, чтобы его погладили, но это часто могло отталкивать людей».
Персонал обожал Джакса и пытался сделать все, чтобы у него появился любящий хозяин. Так, например, его стали отдельно выводить к посетителям, чтобы те могли в спокойной обстановке оценить его характер. И спустя несколько месяцев наконец появился человек, который влюбился в пса и решил забрать его домой.
Сотрудники приюта, которые очень привыкли к питомцу, решили проводить его всей командой. Увидев знакомые лица в коридоре, Джакс захотел попрощаться с каждым: он останавливался около людей, пока они с любовью трепали его мордочку и бока. Рядом уже ждал новый хозяин, который заранее приготовил для своего нового друга лакомство.
Зрители, посмотревшие видео в соцсетях, желают Джаксу счастья в его новой семье и умиляются трогательному прощанию. «Тот факт, что он попрощался с персоналом перед уходом, показывает, сколько любви и благодарности у животных», — пишут под роликом.