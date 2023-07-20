«Это показывает, насколько животные благодарны»: «усыновленный» пес попрощался с сотрудниками приюта

Пес по кличке Джакс много времени провел в обществе защиты животных в канадском городе Реджайна. Когда он попал в приют, про его прошлое почти ничего не было известно — лишь то, что он жил на улице и, очевидно, голодал. Когда четверолапого откормили, возникла новая проблема: у него развилась пневмония. После выздоровления он вновь попал в список животных, готовых к «усыновлению», но посетители обходили его стороной.