В Госдуме предложили обязать заводчиков регистрироваться и платить налоги

По словам автора законопроекта Владимира Бурматова от партии «Единая Россия», этим законопроектом планируется решить проблему черных заводчиков — тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях.
«Известный мне пример — рекорд — 70 пуделей в одной квартире. Понятно, что там соседи на стенку лезли, потому что жизнь из‑за запаха и шума была просто невыносимой», — сказал он, добавив, что те, кто занимается таким разведением, обрекает животных на муки.
Бурматов подчеркнул, что обычно заводчики не состоят в ассоциациях и кинологических клубах, так как «ни одно подобное объединение не даст разрешение» на подобное разведение.
Ранее правительство поддержало законопроект о штрафах за выгул собак без намордника и поводка. За выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка, согласно законопроекту, предлагается штраф от 1000 до 3000 рублей. Изменения хотят внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).