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В Госдуме предложили обязать заводчиков регистрироваться и платить налоги

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:00

Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подготовил поправки в закон об ответственном обращении с животными. Они обяжут заводчиков регистрироваться, вакцинировать продаваемых животных, а также платить налоги со своей деятельности, пишут «Известия».

По словам автора законопроекта Владимира Бурматова от партии «Единая Россия», этим законопроектом планируется решить проблему черных заводчиков — тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях.

«Известный мне пример — рекорд — 70 пуделей в одной квартире. Понятно, что там соседи на стенку лезли, потому что жизнь из‑за запаха и шума была просто невыносимой», — сказал он, добавив, что те, кто занимается таким разведением, обрекает животных на муки.

Бурматов подчеркнул, что обычно заводчики не состоят в ассоциациях и кинологических клубах, так как «ни одно подобное объединение не даст разрешение» на подобное разведение.

Ранее правительство поддержало законопроект о штрафах за выгул собак без намордника и поводка. За выгул потенциально опасных собак в общественных местах без намордника и поводка, согласно законопроекту, предлагается штраф от 1000 до 3000 рублей. Изменения хотят внести в главу 20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

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Владимир Бурматов
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