В Госдуме предложили обязать заводчиков регистрироваться и платить налоги

«Известный мне пример — рекорд — 70 пуделей в одной квартире. Понятно, что там соседи на стенку лезли, потому что жизнь из‑за запаха и шума была просто невыносимой», — сказал он, добавив, что те, кто занимается таким разведением, обрекает животных на муки.