«Кое‑кто из ребят хотел заказать пиццу»: посмотрите трейлер ребута «Черепашек-ниндзя»

Paramount Pictures опубликовала дебютный трейлер мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Релиз ребута намечен на 2 августа 2024 года.
Сюжет расскажет совершенно новую историю, как братья впервые вышли из канализации и стали героями, которыми мы их знаем сегодня. В попытке завоевать сердца жителей Нью-Йорка Черепашки попытаются справиться с таинственным преступным синдикатом. Помогать им в этом будет их новая подруга Эйприл О’Нил.
Новые «Черепашки-ниндзя» будут представлены в стиле 3D-анимации с ручной прорисовкой, получившей популярность после мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» 2018 года. Продюсером грядущего мультфильма выступит Сет Роген. По его словам, акцент в новой ленте будет сделан на то, что герои являются тинейджерами.