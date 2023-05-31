«Кое‑кто из ребят хотел заказать пиццу»: посмотрите трейлер ребута «Черепашек-ниндзя»

Сюжет расскажет совершенно новую историю, как братья впервые вышли из канализации и стали героями, которыми мы их знаем сегодня. В попытке завоевать сердца жителей Нью-Йорка Черепашки попытаются справиться с таинственным преступным синдикатом. Помогать им в этом будет их новая подруга Эйприл О’Нил.