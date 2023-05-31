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«Кое‑кто из ребят хотел заказать пиццу»: посмотрите трейлер ребута «Черепашек-ниндзя»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:27

Paramount Pictures опубликовала дебютный трейлер мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов». Релиз ребута намечен на 2 августа 2024 года.

Сюжет расскажет совершенно новую историю, как братья впервые вышли из канализации и стали героями, которыми мы их знаем сегодня. В попытке завоевать сердца жителей Нью-Йорка Черепашки попытаются справиться с таинственным преступным синдикатом. Помогать им в этом будет их новая подруга Эйприл О’Нил.

Новые «Черепашки-ниндзя» будут представлены в стиле 3D-анимации с ручной прорисовкой, получившей популярность после мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» 2018 года. Продюсером грядущего мультфильма выступит Сет Роген. По его словам, акцент в новой ленте будет сделан на то, что герои являются тинейджерами.

Режиссером проекта стал Джефф Роу («Митчеллы против машин»). Сценарий написал Брендан О’Брайен, работавший над комедией «Соседи: На тропе войны». В озвучке ребута приняли участие Джеки Чан, Джон Сина, Пол Радд, Джанкарло Эспозито, Роуз Берн, Сет Роген и Айс Кьюб.

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Сет РогенДжеки ЧанДжон СинаПол РаддДжанкарло Эспозито
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