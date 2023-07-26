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A$AP Rocky разъезжает на танке и рекламирует Fenty Skin в клипе «Riot (Rowdy Pipe’n)»

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:29

A$AP Rocky опубликовал клип на свой последний сингл «Riot (Rowdy Pipe’n)». Производством клипа занималось креативное агентство, основанное рэпером.

В видео Rocky разъезжает на украшенном цветами танке, возглавляя буйный отряд мужчин, одетых в одинаковые костюмы: белые футболки и синие джинсы. Они маршируют по безликому городу, позируя рядом с кучей денег и броскими автомобилями.

Самым запоминающимся моментом клипа стала реклама линии Fenty Skin Рианны. Rocky показывает тюбик с этикеткой бренда, читая в этот момент: «Flossy, glossy/ Nah, b-h, this ain’t lip gloss/ Luxe balm up in my palm/ New collabor' with my baby mom».

«Riot», спродюсированная Фарреллом Уильямсоом, войдет в грядущий четвертый студийный альбом рэпера «Don’t Be Dumb». Пластинка станет продолжением «Testing» 2018 года, который занял 4-е место в рейтинге Billboard 200.

20 июля Rocky опубликовал в соцсетях фото подвески, состоящей из трех инкрустированных камнями танков, выложенных в форме буквы Z. Подписчики сочли украшение поддержкой Российской армии и раскритиковали музыканта. Вскоре после этого Rocky удалил снимок подвески.

К слову, в клипе «Riot» тоже можно увидеть украшение с танками в форме буквы Z, но уже на бляшке ремня. В одном из кадров к этой букве добавляются «R» и «А», из которых складывается имя лидера хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Роберта Диггза, в честь которого Rocky и Рианна назвали своего сына.

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