A$AP Rocky разъезжает на танке и рекламирует Fenty Skin в клипе «Riot (Rowdy Pipe’n)»

Самым запоминающимся моментом клипа стала реклама линии Fenty Skin Рианны. Rocky показывает тюбик с этикеткой бренда, читая в этот момент: «Flossy, glossy/ Nah, b-h, this ain’t lip gloss/ Luxe balm up in my palm/ New collabor' with my baby mom».