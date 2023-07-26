A$AP Rocky разъезжает на танке и рекламирует Fenty Skin в клипе «Riot (Rowdy Pipe’n)»

К слову, в клипе «Riot» тоже можно увидеть украшение с танками в форме буквы Z, но уже на бляшке ремня. В одном из кадров к этой букве добавляются «R» и «А», из которых складывается имя лидера хип-хоп-группы Wu-Tang Clan Роберта Диггза, в честь которого Rocky и Рианна назвали своего сына.