A$AP Rocky опубликовал в соцсетях фото подвески из танков, выложенных буквой Z. Его раскритиковали

«Так, выходит, что A$AP Rocky просто показал кое-какие Z-украшения. Он снес первое фото, но пряжка ремня все еще в инстаграме*.

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Не понимаю, какая связь может здесь прослеживаться? Выглядит действительно умно рядом с этой футболкой, на которой написано „права человека“».