A$AP Rocky опубликовал в соцсетях фото подвески из танков, выложенных буквой Z. Его раскритиковали

Американский рэпер A$AP Rocky опубликовал в соцсетях фото подвески, состоящей из трех инкрустированных камнями танков, выложенных в форме буквы Z. Подписчики сочли украшение поддержкой Российской армии и раскритиковали музыканта.
В комментариях появились обвинения в неуважительном отношении к Украине, поддержке фашизма и геноцида. «Да что с тобой не так?» — спрашивали пользователи, и напоминали артисту, что «интернет помнит все».
Некоторые подписчики стали именовать рэпера «кацап Rocky» — этим словом украинцы и поляки презрительно называют русских.
«Ого, я не знал, что A$AP Rocky безмозглый»
«A$AP Rocky, у меня никогда не было проблем с тобой или твоей музыкой. Мне, вообще-то, нравилось, как ты развивался с годами. Но ты большой чертов клоун»
Вскоре после появления критики A$AP Rocky удалил снимок подвески. Однако слушатели усмотрели на фотографиях музыканта другой аксессуар с литерой Z — пояс с крупной пряжкой.
«Так, выходит, что A$AP Rocky просто показал кое-какие Z-украшения. Он снес первое фото, но пряжка ремня все еще в инстаграме*.
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Не понимаю, какая связь может здесь прослеживаться? Выглядит действительно умно рядом с этой футболкой, на которой написано „права человека“».
«Удалить фото недостаточно. Нам нужны извинения», — написали под публикацией подписчики. Некоторые из них также желали рэперу оказаться на месте военных действий вместе с его близкими.
«Это самая кринжовая вещь, которую темнокожий рэпер может сделать», — охарактеризовал один из пользователей выбор аксессуаров A$AP Rocky. «Не могу понять, ты и твоя команда жестоки или невежды», — отметил другой. Не обошлось, конечно, и без шуток над рэпером.
«Это и есть A$AP Rocky?»
«A$AP Rocky опубликовал в инстаграме* фото себя с подвеской из танков, выложенных в форме Z.
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В него мгновенно полетели камни».
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(Пользователь играет со значением никнейма рэпера: Rocky — от rock (в переводе с английского «камень»), ASAP — аббревиатура as soon as possible («как можно скорее»). — Прим. ред.).
Сам рэпер никак не прокомментировал свои неоднозначные аксессуары и не ответил пока на критику поклонников.
* Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.