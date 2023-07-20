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A$AP Rocky опубликовал в соцсетях фото подвески из танков, выложенных буквой Z. Его раскритиковали

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:50

Американский рэпер A$AP Rocky опубликовал в соцсетях фото подвески, состоящей из трех инкрустированных камнями танков, выложенных в форме буквы Z. Подписчики сочли украшение поддержкой Российской армии и раскритиковали музыканта.

В комментариях появились обвинения в неуважительном отношении к Украине, поддержке фашизма и геноцида. «Да что с тобой не так?» — спрашивали пользователи, и напоминали артисту, что «интернет помнит все».

Некоторые подписчики стали именовать рэпера «кацап Rocky» — этим словом украинцы и поляки презрительно называют русских.

«Ого, я не знал, что A$AP Rocky безмозглый»

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«A$AP Rocky, у меня никогда не было проблем с тобой или твоей музыкой. Мне, вообще-то, нравилось, как ты развивался с годами. Но ты большой чертов клоун»

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Вскоре после появления критики A$AP Rocky удалил снимок подвески. Однако слушатели усмотрели на фотографиях музыканта другой аксессуар с литерой Z — пояс с крупной пряжкой.

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«Так, выходит, что A$AP Rocky просто показал кое-какие Z-украшения. Он снес первое фото, но пряжка ремня все еще в инстаграме*.

Не понимаю, какая связь может здесь прослеживаться? Выглядит действительно умно рядом с этой футболкой, на которой написано „права человека“».

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«Удалить фото недостаточно. Нам нужны извинения», — написали под публикацией подписчики. Некоторые из них также желали рэперу оказаться на месте военных действий вместе с его близкими.

«Это самая кринжовая вещь, которую темнокожий рэпер может сделать», — охарактеризовал один из пользователей выбор аксессуаров A$AP Rocky. «Не могу понять, ты и твоя команда жестоки или невежды», — отметил другой. Не обошлось, конечно, и без шуток над рэпером.

«Это и есть A$AP Rocky?»

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«A$AP Rocky опубликовал в инстаграме* фото себя с подвеской из танков, выложенных в форме Z.

В него мгновенно полетели камни».

(Пользователь играет со значением никнейма рэпера: Rocky — от rock (в переводе с английского «камень»), ASAP — аббревиатура as soon as possible («как можно скорее»). — Прим. ред.).

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Сам рэпер никак не прокомментировал свои неоднозначные аксессуары и не ответил пока на критику поклонников.

* Instagram — социальная сеть, принадлежащая компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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