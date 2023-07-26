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МВД, ФСБ и Минфин выступили против ускоренной выдачи загранпаспортов за дополнительную плату

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:45

МВД РФ не поддержало проведения эксперимента по предоставлению жителям Москвы возможности за дополнительную плату быстро получить загранпаспорт. Заявление замминистра Александра Горового передает ТАСС.

Эксперимент предложил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди»). По его задумке, за счет полученных денег можно отменить или снизить госпошлину на оформление загранпаспорта по стандартной процедуре.

Горовой пояснил, что предложение не поддерживается, потому что при рассмотрении заявлений о выдаче загранпаспортов подразделения МВД проверяют, есть ли основания для временного ограничения права заявителя на выезд из страны и отказа в оформлении и выдаче документа.

В ФСБ заявили, что за многие годы сложилась «сбалансированная по срокам система межведомственного взаимодействия», которая «полностью отвечает задачам в области безопасности» и полноте процедуры выдачи загранпаспортов. В Минфине обратили внимание, что отмена или снижение госпошлины приведет к выпадающим доходам федерального бюджета.

23 мая Госдума приняла закон, обязывающий призывников сдать загранпаспорт в миграционный отдел полиции. Это коснется мужчин, которые не находятся в запасе и признаны годными к службе призывной комиссией. Вернуть документ можно будет по окончании службы.

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теги
ФСБМВД РоссииГосдума
люди
Александр ГоровойВладислав Даванков
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