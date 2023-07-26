МВД, ФСБ и Минфин выступили против ускоренной выдачи загранпаспортов за дополнительную плату

Горовой пояснил, что предложение не поддерживается, потому что при рассмотрении заявлений о выдаче загранпаспортов подразделения МВД проверяют, есть ли основания для временного ограничения права заявителя на выезд из страны и отказа в оформлении и выдаче документа.