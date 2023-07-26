«Что сплитуют чемпионы?»: новая реклама с Андреем Малаховым запустила волну мемов с роликами нулевых

В середине мая в твиттере активно обсуждали массовое искажение в памяти: многие пользователи были уверены, что журналист и телеведущий Андрей Малахов принимал участие в рекламе стирального порошка Tide. На самом деле такого рекламного ролика не было. Одни списали ложное воспоминание на эффект Манделы, а другие отказались верить в этот факт даже после заявления Малахова в соцсетях — в их головах слишком четко отпечатались кадры из видео. Реклама действительно крутилась на телеэкранах с 2002 года, но ее главным героем был актер Владимир Тишко, и именно он произносил знаменитую фразу «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!».