«Что сплитуют чемпионы?»: новая реклама с Андреем Малаховым запустила волну мемов с роликами нулевых

В середине мая в твиттере активно обсуждали массовое искажение в памяти: многие пользователи были уверены, что журналист и телеведущий Андрей Малахов принимал участие в рекламе стирального порошка Tide. На самом деле такого рекламного ролика не было. Одни списали ложное воспоминание на эффект Манделы, а другие отказались верить в этот факт даже после заявления Малахова в соцсетях — в их головах слишком четко отпечатались кадры из видео. Реклама действительно крутилась на телеэкранах с 2002 года, но ее главным героем был актер Владимир Тишко, и именно он произносил знаменитую фразу «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!».
Маркетологи «Яндекс Маркета» воспользовались инфоповодом и решили превратить ложные воспоминания в реальные. Они записали ролик с Андреем Малаховым в главной роли, повторив сюжет и стилистику из оригинала начала нулевых, но рекламируя опцию «Сплит».
Телеведущий заходит в одну из квартир, где застает якобы не готовую к его визиту хозяйку, и спрашивает, как она совершает покупки. «Ну, как все, наверное: копим, откладываем, потом покупаем», — отвечает она. И тогда Малахов объясняет, что можно не копить на желаемую покупку, а оплачивать часть суммы, а потом по частям вносить остаток.
В твиттере фантазируют, как звучали бы другие популярные рекламные фразы, если бы эти ролики снимала команда «Яндекс Маркета».
В одной из пользовательских версий фигурист Евгений Плющенко произносит фразу «Что сплитуют чемпионы?». В оригинале он рассказывает, что сосут чемпионы — именно так звучал слоган кампании Chupa Chups в 2003 году. В 2010-м вышла реклама «Балтимора», герой которой мог обнимать жену, пока течет его любимый кетчуп, — теперь он может «сплитануть товар», пока заправляет ужин соусом. Не обошлось и без переделки ролика Old Spice: «Взгляните на своего мужчину и на меня, на своего мужчину и снова на меня. Да, я сплитую», — якобы хвастается американский спортсмен и актер Исайя Мустафа.