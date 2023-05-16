Малахов не говорил «Тогда мы идем к вам» с порошком Tide в руках: в сети обнаружили эффект Манделы

Твит @amfetamara стал вирусным, и вскоре его опубликовал в своем телеграм-канале сам Андрей Малахов. Он подтвердил, что не снимался в популярной рекламе, и признался, что они с продюсерами «не сошлись в цене». По его словам, те «назло взяли двойника». Комментаторы соглашаются, что Малахов и Тишко 20 лет назад имели внешние сходства. Кроме того, первый в начале нулевых вел программу «Большая стирка», которую потом переименовали в «Пять вечеров», а затем и в «Пусть говорят». Возможно, это изначальное название ток-шоу также добавляет ощущения, что именно Малахов снимался в той рекламе.