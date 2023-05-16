Малахов не говорил «Тогда мы идем к вам» с порошком Tide в руках: в сети обнаружили эффект Манделы

Пользовательница твиттера @amfetamara обратила внимание, что у нее и двух ее подруг есть четкое воспоминание из детства: журналист и телеведущий Андрей Малахов участвовал в рекламе стирального порошка Tide. В то время как в интернете нет никакого подверждения этому. Авторка твита заметила, что в соцсети в разные годы неоднократно упоминали Малахова именно как участника этого ролика.
«В смысле… Но он реально рекламировал Tide… Я даже помню эту рекламу. Он как будто с репортажем заходил к кому‑то в дом», — пишут в комментариях.
Реклама чистящего средства впервые появилась на телеэкранах в 2002 году: в ней показан якобы спонтанный эксперимент в одной из квартир, где хозяйке предлагают не кипятить вещи, пытаясь добиться белизны, а стирать их порошком Tide. Ролик часто транслировался в эфире, но снимался в ней не бывший ведущий ток-шоу «Пусть говорят», а актер Владимир Тишко. «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» — произносит он в конце видео запомнившуюся всем фразу.
Твит @amfetamara стал вирусным, и вскоре его опубликовал в своем телеграм-канале сам Андрей Малахов. Он подтвердил, что не снимался в популярной рекламе, и признался, что они с продюсерами «не сошлись в цене». По его словам, те «назло взяли двойника». Комментаторы соглашаются, что Малахов и Тишко 20 лет назад имели внешние сходства. Кроме того, первый в начале нулевых вел программу «Большая стирка», которую потом переименовали в «Пять вечеров», а затем и в «Пусть говорят». Возможно, это изначальное название ток-шоу также добавляет ощущения, что именно Малахов снимался в той рекламе.