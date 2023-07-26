Голливудские студии отказались от новых переговоров с бастующими актерами

Накануне Deadline сообщил, что руководители студий надеются договориться с Национальной ассоциацией владельцев кинотеатров, чтобы она повлияла на SAG-AFTRA под предлогом, что длительная забастовка может действительно нанести ущерб не только кинобизнесу, но и самому кинопоказу, который только поправляется после пандемии COVID-19.