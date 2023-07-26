Голливудские студии отказались от новых переговоров с бастующими актерами

Гильдия актеров США SAG-AFTRA готова была возобновить переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) и прекратить забастовку, сообщается в ее твиттере. Однако там отказались от новых переговоров.
«Мы хотим вернуться к любимой работе. Мы готовы вернуться к переговорам и обратились к AMPTP с просьбой сесть за стол переговоров. Они отказались», — написала SAG-AFTRA. В AMPTP входят многие голливудские студии.
Накануне Deadline сообщил, что руководители студий надеются договориться с Национальной ассоциацией владельцев кинотеатров, чтобы она повлияла на SAG-AFTRA под предлогом, что длительная забастовка может действительно нанести ущерб не только кинобизнесу, но и самому кинопоказу, который только поправляется после пандемии COVID-19.
25 июня Брайан Крэнстон выступил с пламенной речью на забастовочном митинге актеров на Таймс-сквер. Актер обратился к главе Disney Роберту Айгеру и подчеркнул, что за десять лет отрасль успела измениться, а управленцы «зубами и когтями борются с ними» за прежние порядки.