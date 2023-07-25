«Мы не позволим лишить нас достоинства»: Брайан Крэнстон выступил с речью на митинге актеров в США

«Я знаю, сэр [Айгер], что вы смотрите на вещи через другую призму. Мы не ждем от вас понимания, кто мы такие. Но мы просим вас послушать нас и, кроме того, выслушать, когда мы говорим вам, что у нас не отнимут рабочие места и не отдадут их роботам. Мы не позволим вам лишить нас права работать и зарабатывать на достойную жизнь», — выступил актер со сцены.