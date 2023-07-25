«Мы не позволим лишить нас достоинства»: Брайан Крэнстон выступил с речью на митинге актеров в США

Брайан Крэнстон выступил с пламенной речью на забастовочном митинге актеров на Таймс-сквер, сообщает Variety. Актер обратился к главе Disney Роберту Айгеру.
«Я знаю, сэр [Айгер], что вы смотрите на вещи через другую призму. Мы не ждем от вас понимания, кто мы такие. Но мы просим вас послушать нас и, кроме того, выслушать, когда мы говорим вам, что у нас не отнимут рабочие места и не отдадут их роботам. Мы не позволим вам лишить нас права работать и зарабатывать на достойную жизнь», — выступил актер со сцены.
Напоследок Крэнстон сказал «самое главное»: «Мы не позволим вам лишить нас достоинства! Мы едины до самого конца!» Актер заявил, что «отрасль изменилась экспоненциально», как и бизнес-модель за прошедшие десять лет, а управленцы «зубами и когтями борются с нами» за прежние порядки, но отступать бастующие не собираются.
Крэнстон стал одним из многих звезд, которые вышли на сцену, чтобы обратиться к сотне членов SAG-AFTRA и сторонников профсоюзов. Среди его сторонников — Стив Бушеми, Майкл Шеннон, Брендан Фрейзер, Джессика Честейн, Мэтт Бомер, Хлоя Грейс Морец и другие артисты.
Накануне Дуэйн Джонсон сделал семизначное пожертвование в пользу программы экстренной помощи — благотворительной организации помощи актерам, существующей на пожертвования. Эти деньги помогут примерно 10 тыс. бастующим, говорил президент SAG-AFTRA Кортни Б.Вэнс.