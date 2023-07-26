Генассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую надругательство над священными книгами

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, которая осуждает любое надругательство над священными книгами и считает его нарушением международного права. Об этом сообщил ТАСС.
Документ призывает к развитию межконфессионального диалога и противодействию разжиганию ненависти. В резолюции «резко осуждаются атаки против лиц по религиозному признаку».
Также Генассамблея осудила любые «действия, направленные против их религиозных символов, священных книг, домов, предприятий, имущества, школ, культурных центров». «Резолюция была одобрена консенсусом», — подчеркнула представитель главы сессии Полина Кубияк.
Она отметила, что в текст резолюций ООН впервые включили «отдельное указание на религиозные символы и священные книги». По словам Кубияк, Испания предлагала исключить из текста слова о нарушении международного права, однако другие страны не поддержали это предложение.
Резолюция Генассамблеи ООН стала, по всей видимости, реакцией на скандальное сожжение Корана в Копенгагене. Ранее эту акцию осудил папа римский Франциск.