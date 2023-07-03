Папа римский осудил сожжение Корана перед мечетью в Швеции

Папа римский Франциск осудил акцию с сожжением Корана в Швеции. Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на интервью понтифика для Al-Ittihad.
Франциск заявил, что испытывает «гнев и отвращение». Он подчеркнул, что «к любой книге, которую люди считают священной, нужно относиться с почтением в знак уважения к верующим».
«Свобода выражения никогда не должна использоваться как предлог для презрения других», — сказал папа римский.
28 июня в Стокгольме, напротив мечети, 37-летний беженец из Ирака Салван Момика сжег издание Корана. Акция мужчины вызвала возмущение мусульман по всему миру. Жители Багдада даже атаковали посольство Швеции, требуя выслать посла из страны.
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