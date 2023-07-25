Трэвис Скотт показал трейлер к своему фильму «Circus Maximus»

На ютуб-канале Трэвиса Скотта появился трейлер к ленте «Circus Maximus» с треками из своего будущего альбома «Utopia». Премьера картины в кинотеатрах (но вряд ли российских) состоится 27 июля.
Скотт снимал этот фильм вместе с Гаспаром Ноэ, Николасом Виндингом Рефном и Хармони Корином. А продакшен на себя взяла студия A24, которую «Афиша Daily» считает лучшей кинокомпанией на свете.
Согласно официальному синопсису «Circus Maximus», в фильме Трэвис Скотт проведет свою аудиторию в «умопомрачительную визуальную одиссею по всему миру», связанную треками из долгожданной пластинки.
«Фильм представляет собой сюрреалистическое и психоделическое путешествие, объединяющее коллектив дальновидных кинематографистов со всего мира в калейдоскопическом исследовании человеческого опыта и силы звуковых ландшафтов», — говорится в синопсисе.