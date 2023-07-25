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Съемки второго сезона «Укрытия» с Ребеккой Фергюсон остановили из‑за забастовок

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:34

Съемки второго сезона научно-фантастического триллера Apple TV+ «Укрытие» («Silo») приостановлены на неопределенный срок из‑за забастовок в Голливуде. Об этом сообщает Deadline.

Авторы сериала планировали сделать перерыв в съемках в Великобритании, но, по данным издания, теперь Apple намерена продлить паузу до дальнейшего уведомления.

Действие «Укрытия» развивается в будущем, где мир больше не пригоден для жизни людей. Единственной надеждой для оставшихся 10 тыс. людей является массивный бункер глубоко под землей. Однако каждый, кто пытается разгадать, зачем он был построен, таинственно погибает. Чтобы понять, в чем дело, инженер Джульетта начинает расследование.

В сериале снимаются Ребекка Фергюсон («Дюна»), Тим Роббинс («Побег из Шоушенка»), Рашида Джонс (Карен Филиппелли из «Офиса») и Дэвид Ойелоуо («Парадокс Кловерфилда»). В качестве шоураннера выступил Грэм Йост («Медленные лошади»).

Deadline пишет, что третий сезон сериала «Основание» — экранизации книг Айзека Азимова — и еще одна научно-фантастическая драма стриминга будут затронуты забастовкой актеров и сценаристов. Ранее стало известно, что из‑за забастовки были приостановлены съемки второго сезона «Андора».

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Ребекка ФергюсонТим РоббинсРашида ДжонсДэвид ОйелоуоГрэм ЙостАйзек Азимов
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