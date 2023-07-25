«Меня тошнит от батончиков Mars даже спустя 30 лет» и еще 11 историй выигрыша пожизненного запаса

Некоторые компании проводят конкурсы, победители которых получают годовой или пожизненный набор их продукции или услуг. Пользователи реддита делятся историями, как они или их знакомые становились счастливчиками в таких розыгрышах и что они делали с призами. Собрали 12 самых интересных.
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«У меня был „пожизненный“ абонемент в спортзал, который закончился через два года. Я думал, что речь идет о моей жизни, а не их», — Aggravating-Duck-891.
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«Я выиграла пожизненный запас мини-упаковок шоколадного молока. Это было в 2007 году. Мне до сих пор доставляют его — мой жених пьет его, потому что я возненавидела молоко», — AkKik-Maujaq.
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«Когда я была маленькой, я выиграла онлайн-конкурс, в котором разыгрывался „пожизненный“ запас Hubba Bubba. Не помню точное количество, но думаю, что это было около дюжины коробок жевательной резинки. Мне она довольно быстро надоела, и к тому же у нее заканчивался срок годности. В итоге мы с другом использовали все это для школьного проекта, где нужно было создать модель города. Мы сделали всю модель из жвачки, и это было отвратительно. У нас разболелись челюсти от пережевывания. Учитель поставил нам баллы за креативность», — littlepinch7.
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«Я выиграл пожизненный бесплатный массаж всего тела, что означало два сеанса массажа в неделю. Это было действительно здорово. Я пристрастился к этому и знал всех, кто там работал. В итоге я колебался между тремя разными сотрудниками, пытаясь понять, кто из них лучший. Они даже обучали на мне новых сотрудников, потому что я проводил там так много времени. И эти сеансы массажа мне тоже ничего не стоили и даже не включались в мой лимит на два бесплатных массажа в неделю. Когда заведение закрылось, я понял, как дорого стоит массаж… Я не ходил на него целую вечность и так сильно по нему скучаю», — Top-Dream-562.
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«Моя мама выиграла пожизненный запас стирального порошка, и мы получили 72 коробки по восемь килограмм. В итоге мы продали 60 коробок в ближайшие магазины, а остальное поделили с какой‑то семьей», — UnexpectedRanting.
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«Я выиграл „пожизненный“ запас пончиков в местной пекарне — мог получать до дюжины в день. Это продолжалось два года, пока владелец не умер и его сын не унаследовал бизнес», — [deleted].
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«Когда мне было 14 лет, я выиграл в радиоконкурсе пожизненную подписку на журнал Rolling Stone. Это было в 1993 году. Последний выпуск пришел мне на прошлой неделе. Этот журнал сопровождал меня в старших классах школы, колледже, браке, разводе, рождении моего ребенка и продолжает сопровождать по сей день. От Бритни Спирс до Карди Би. Иногда я задаюсь вопросом, кто просуществует дольше — я или Rolling Stone», — btruta.
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«Я выиграл годовой запас Red Bull. Мне отправили сразу около 200 банок. Я устроил вечеринку, и мы выпили все в тот же вечер», — LabOwn9800.
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«Мои родители выиграли годовой запас батончиков Mars в 90-х годах. Месяц или около того для меня, 6-летнего, это было великолепно, а потом мы начали их раздавать. Меня тошнит даже от их запаха спустя почти 30 лет», — lindasek.
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«Я выиграл безлимитное посещение любых мероприятий в театре неподалеку от меня на 12 месяцев. В тот год я посмотрел, наверное, 15 спектаклей и 20 комедийных шоу. Я постоянно предлагал билеты своим друзьям. Я использовал их, чтобы произвести впечатление на свою нынешнюю девушку, постоянно приглашая ее провести там вечер. Это был веселый год», — Silver_Vegetable6804.
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«Мой папа выиграл пожизненный запас корма для кошек, но нам доставили все разом, и нашим кошкам не понравился этот вкус (конечно же). Мы пожертвовали все местному приюту для животных, где были очень рады этому!» — HazelKathleen.