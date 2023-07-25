«Меня тошнит от батончиков Mars даже спустя 30 лет» и еще 11 историй выигрыша пожизненного запаса

«Я выиграл пожизненный бесплатный массаж всего тела, что означало два сеанса массажа в неделю. Это было действительно здорово. Я пристрастился к этому и знал всех, кто там работал. В итоге я колебался между тремя разными сотрудниками, пытаясь понять, кто из них лучший. Они даже обучали на мне новых сотрудников, потому что я проводил там так много времени. И эти сеансы массажа мне тоже ничего не стоили и даже не включались в мой лимит на два бесплатных массажа в неделю. Когда заведение закрылось, я понял, как дорого стоит массаж… Я не ходил на него целую вечность и так сильно по нему скучаю», — Top-Dream-562.