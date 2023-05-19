Несостоявшиеся миллионеры и миллиардеры: почему победители лотерей не забирают выигрыши

В конце 2020 года в подмосковном лотерейном киоске продали билет, который стал выигрышным: приз составил более 94 млн рублей. Но эта внушительная сумма так и не нашла своего победителя: тот не объявился, а найти его специально невозможно. В 2021 году в бразильском Сан-Паулу никто не пришел забирать лотерейный выигрыш в размере 162 млн реалов — по нынешнему курсу это более 2,6 млрд рублей. В 2022 году в США был разыгран колоссальный джекпот — 2,04 млрд долларов. Победитель, который, как известно, приобрел счастливый билет на заправочной станции в Калифорнии, так и не стал долларовым миллиардером: он тоже не заявил о себе.
И это лишь несколько случаев, когда счастливчики, случайно выигравшие крупную сумму, почему‑то так ее и не забрали. Питер Салливан, основатель лотерейного приложения Jackpocket, считает, что есть три главных причины, по которым это происходит: победители или теряют билеты еще до розыгрыша, или забывают проверить результаты, или невнимательно смотрят на цифры и даже не понимают, что выиграли.
Что происходит с призовыми деньгами, которые никто не забрал?
В разных странах этот вопрос решается по-своему. В США, например, невостребованные джекпоты в зависимости от штата или возвращаются в государственные лотерейные фонды или выделяются на общественные цели — поддержку государственных школ, приютов для животных, экологических проектов.
В России у победителя есть 1000 дней, чтобы заявить о своем выигрыше и забрать приз. Причем этот срок увеличили с января 2021 года — раньше он составлял 180 дней. Невостребованные суммы перечисляются в бюджет страны.