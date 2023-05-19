Несостоявшиеся миллионеры и миллиардеры: почему победители лотерей не забирают выигрыши

В конце 2020 года в подмосковном лотерейном киоске продали билет, который стал выигрышным: приз составил более 94 млн рублей. Но эта внушительная сумма так и не нашла своего победителя: тот не объявился, а найти его специально невозможно. В 2021 году в бразильском Сан-Паулу никто не пришел забирать лотерейный выигрыш в размере 162 млн реалов — по нынешнему курсу это более 2,6 млрд рублей. В 2022 году в США был разыгран колоссальный джекпот — 2,04 млрд долларов. Победитель, который, как известно, приобрел счастливый билет на заправочной станции в Калифорнии, так и не стал долларовым миллиардером: он тоже не заявил о себе.