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Вышел новый тизер-трейлер сериала «Поколение „Ви“» — спин-оффа «Пацанов»

Виктория Шанина
Сегодня в 20:11

Стриминговая платформа Prime Video поделилась новым тизером-трейлером спин-оффа сериала «Пацаны» — «Поколение „Ви“». Премьера запланирована на 29 сентября этого года.

Действие «Поколения „Ви“» будет разворачиваться в то же время, что и третий сезон «Пацанов». Главными героями станут подростки из подконтрольного Vought International Университета Годолкина, где молодые супергерои могут развивать свои растущие способности.

«Молодые, амбициозные герои проверяют свои физические и моральные границы, соревнуясь за желанный высший рейтинг Университета Годолкина. Когда темные секреты университета вскроются, студентам придется понять, какими героями они станут», — гласит официальный синопсис картины.

В ролях — Джаз Синклер, Чанс Пердомо, Лиззи Бродвей, Шелли Конн, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лю, Аса Джерманн, Патрик Шварценеггер, Шон Патрик Томас и Марко Пигосси.

Также в спин-оффе появятся герои из оригинального сериала. В их числе — Солдатик (Дженсен Эклс) и Экспресс (Джесси Т.Ашер).

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Шелли КоннПатрик Шварценеггер
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