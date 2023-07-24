Стриминговая платформа Prime Video поделилась новым тизером-трейлером спин-оффа сериала «Пацаны» — «Поколение „Ви“». Премьера запланирована на 29 сентября этого года.
Действие «Поколения „Ви“» будет разворачиваться в то же время, что и третий сезон «Пацанов». Главными героями станут подростки из подконтрольного Vought International Университета Годолкина, где молодые супергерои могут развивать свои растущие способности.
«Молодые, амбициозные герои проверяют свои физические и моральные границы, соревнуясь за желанный высший рейтинг Университета Годолкина. Когда темные секреты университета вскроются, студентам придется понять, какими героями они станут», — гласит официальный синопсис картины.
В ролях — Джаз Синклер, Чанс Пердомо, Лиззи Бродвей, Шелли Конн, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лю, Аса Джерманн, Патрик Шварценеггер, Шон Патрик Томас и Марко Пигосси.
Также в спин-оффе появятся герои из оригинального сериала. В их числе — Солдатик (Дженсен Эклс) и Экспресс (Джесси Т.Ашер).