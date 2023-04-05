Дженсен Эклс появится в сериале «Ген V» про супергероев во вселенной «Пацанов»

По словам Эклса, он вернется к роли на «короткий период» и его участие в новом сериале в основном сымпровизировано. Актер уточнил, что зрители могут ждать в спин-оффе и другие камео из «Пацанов».
Создатель «Сверхъестественного» и шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке, который присоединился к «Ген V» в качестве исполнительного продюсера, пытался придумать, как вписать Солдатика в сюжет. «Мы с ним просто обменивались идеями и обсуждали их буквально между дублями, придумывая самые разные варианты», — сказал Эклс.
Действие «Ген V» развивается во время третьего сезона «Пацанов». Его сюжет будет сосредоточен на подростках из Университета Годолкина, где молодые супергерои могут развивать свои растущие способности.
В сериале снимаются Джаз Синклер, Чанс Пердомо, Лиззи Бродвей, Шелли Конн, Мэдди Филлипс, Лондон Тор, Дерек Лух, Аса Джерманн, Патрик Шварценеггер, Шон Патрик Томас и Марко Пигосси.