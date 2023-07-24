Грету Тунберг оштрафовали за неповиновение полиции во время акции протеста

20-летнюю экоактивистку Грету Тунберг оштрафовал суд в шведском городе Мальмё за неповиновение полиции во время акции протеста. Об этом сообщает Reuters.
Активистке назначили штраф в размере 1500 шведских крон (13 тыс. рублей). Еще 1000 крон (8700 рублей) ее обязали выплатить фонду помощи жертвам преступлений.
По данным SVT, в суде Грета Тунберг заявила, что действительно не отреагировала на приказ полиции прекратить протест. Однако свою вину она отрицает.
«У нас чрезвычайная климатическая ситуация. Поэтому кто‑то должен отреагировать. Мы хотели остановить нефтяные танкеры», — сказала Тунберг на заседании.
Речь идет об акции «Верни будущее» в нефтяном порту города Мальмё, которая прошла 19 июня. Во время нее Грета Тунберг и участники движения Fridays for Future заблокировали выезд танкеров в порт, чтобы обратить внимание властей и частных корпораций на проблему изменения климата.
«Мы решили не быть пассивными наблюдателями, а вместо этого препятствовать инфраструктуре ископаемого топлива», — заявила тогда Тунберг.
В полиции заявили, что молодым людям разрешили в течение некоторого времени остаться в порту и выразить свою позицию. Однако затем активисты перекрыли проезд более 30 грузовиков, и правоохранители попросили участников акции уйти с дороги на лужайку.
Помимо Греты Тунберг указаниям полиции отказались подчиниться еще три активиста, их увели с проезжей части силой. Максимальным наказанием за неповиновение полиции могли стать 6 месяцев лишения свободы.