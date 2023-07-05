Экоактивистку Грету Тунберг обвинили в неповиновении властям. Она предстанет перед судом 28 июля

Экоактивистка Грета Тунберг предстанет перед судом. Девушку обвинили в неповиновении властям во время акции в нефтяном порту города Мальме, сообщила Sydsvenskan.
Слушание по делу Тунберг состоится в окружном суде Мальме 28 июля. Суд оценит, причастна ли экоактивистка к перекрытию автодвижения в ходе акции и противилась ли она указаниям полиции освободить дорогу.
Акция в Мальме прошла 19 июня. Во время нее Тунберг и участники движения Fridays for Future выступили за более активые действия властей и частных корпораций в борьбе с изменением климата.
Акция экоактивистов называлась «Верни будущее». Чтобы привлечь внимание, ее участники заблокировали выезд танкеров в порт. «Мы решили не быть пассивными наблюдателями, а вместо этого препятствовать инфраструктуре ископаемого топлива», — пояснила Тунберг.
В полиции заявили, что молодым людям разрешили в течение некоторого времени остаться в порту и выразить свою позицию. Однако затем активисты перекрыли проезд более 30 грузовиков, и правоохранители попросили участников акции уйти с дороги на лужайку.
Четыре человека отказались подчиниться указаниям полиции и были уведены с проезжей части силой. Среди этих четверых как раз и была Тунберг.