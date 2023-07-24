«Покойся с миром, птичка»: как пользователи встречают замену логотипа и название Twitter на Х

Глава Twitter Илон Маск провел ребрендинг соцсети. Теперь на логотипе вместо привычной голубой птички изображена мерцающая буква X. Так же теперь называется само приложение. Эта буква, по задумке американского миллиардера, символизирует суперприложение, которое объединяет в себе множество различных функций, — как китайский WeChat. Еще в марте предприниматель сменил название компании: вместо Twitter, Inc. появилась X Corp., которая является собственностью X Holdings Corp. (принадлежащей Маску).
«А скоро мы распрощаемся с брендом Twitter и постепенно со всеми птицами», — написал 23 июля владелец соцсети. Он запустил конкурс на лучший логотип среди подписчиков и уже через несколько часов опубликовал выбранный вариант.
Пользователи не оценили нововведения
«Когда Илон Маск увидел какой‑то полезный или ценный аспект твиттера». Подпись на картинке: «Выбрасываем, это мусор».
«Список людей, которые действительно хотели [редизайн]».
«Покойся с миром, птичка 2006–2023».
«Х, новый логотип Twitter».
«Эволюция логотипов Twitter».
«Очередное бесполезное изменение, вместо того чтобы исправить ошибки в приложении».
«Мемоделы ждут новый логотип Twitter».
Решения Илона Маска, связанные с управлением соцсетью, регулярно подвергаются критике. Например, появление преумиум-версии: владельцы Twitter Blue среди прочего могут оставлять записи длиной до 10 000 знаков — вместо стандартных 280. Не понравилось пользователям и появление алгоритмической ленты, где всплывают записи незнакомых людей — зачастую на неинтересующие темы. Или расширение количества метрик: к числу лайков, ретвитов и реплаев добавилось число просмотров и сохранений. Шквал негодования вызвал и лимит на чтение — до 1000 твитов ежедневно.
Теперь пользователи критикуют новое название и логотип. «Очередное бесполезное изменение, вместо того чтобы исправить ошибки в приложении», — пишут комментаторы, утверждая, что Маск избавляется от всего «полезного и ценного», что есть в соцсети. По их мнению, миллиардер ведет себя как ребенок, который вместо «мультяшной птички» решил сделать «нормальный взрослый дизайн».
В связи с ребрендингом вспоминают, как менялись логотипы Twitter: как птичка становилась то более реалистичной, то возвращалась к минимализму, пока в 2012 году не закрепился дизайн, который просуществовал более 10 лет. В апреле этого года у некоторых пользователей соцсети на логотипе появился пес с криптовалюты Dogecoin — Маск тогда прокомментировал это мемом.