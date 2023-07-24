«Покойся с миром, птичка»: как пользователи встречают замену логотипа и название Twitter на Х

В связи с ребрендингом вспоминают, как менялись логотипы Twitter: как птичка становилась то более реалистичной, то возвращалась к минимализму, пока в 2012 году не закрепился дизайн, который просуществовал более 10 лет. В апреле этого года у некоторых пользователей соцсети на логотипе появился пес с криптовалюты Dogecoin — Маск тогда прокомментировал это мемом.