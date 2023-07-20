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Госдума одобрила поправки об увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:10

В Госдуме одобрили поправки ко второму чтению законопроекта о десятикратном увеличении штрафов для уклоняющихся от призыва на военную службу. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения могут вступить в силу с 1 октября 2023 года. Поправки, в частности, вносятся в статью 21.5 КоАП о неисполнении обязанностей по воинскому учету.

  • Неявка гражданина без уважительной причины по повестке в военкомат будет наказываться штрафом от 40 до 50 тыс. рублей (сейчас — от 500 до 3000 рублей).
  • Несообщение в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы или учебы или должности, а также непредоставление сведений о переезде либо о выезде из страны на срок более шести месяцев будет наказываться штрафом в размере от 10 до 20 тыс. рублей (сейчас — до 3000 рублей).
  • Неисполнение военно-транспортных мобилизационных обязанностей будет наказываться штрафом: для граждан — до 25 тыс. рублей (сейчас — до 500 рублей), для должностных лиц — до 50 тыс. рублей (сейчас — до 1000 рублей), для юрлиц — до 400 тыс. рублей (сейчас — до 20 тыс. рублей).
  • За уклонение от медицинского обследования будут штрафовать до 25 тыс. рублей (сейчас — 3000 рублей). А за умышленную порчу или утрату документов воинского учета — до 25 тыс. рублей.
  • Неисполнение оповещения и явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, на сборные пункты или в воинские части повлечет наложение штрафов: на должностных лиц — до 80 тыс. рублей, на юрлиц — до 500 тыс. рублей.
  • Неисполнение организации поставки техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации будет грозить штрафами: для должностных лиц — до 80 тыс. рублей, для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.
  • Непредоставление сведений о гражданах, подлежащих постановке на воинский учет, о принятии их на работу или в образовательные организации, а также об их увольнении или отчислении будет грозить для должностных лиц штрафом до 50 тыс. рублей.
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