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Новый фильм Вуди Аллена выйдет в российский прокат

Семён Гудошников
Сегодня в 12:09

В российских кинотеатрах покажут фильм Вуди Аллена «Coup de chance», который в отечественном прокате получил название «Великая ирония». Картину можно будет посмотреть с 28 сентября, пишет «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на кинокомпанию «Вольга».

Главные роли в картине исполнили звезды современного французского кино — Лу де Лааж («Непорочные», «Бал безумных женщин») и Нильс Шнайдер («Сюзанна Андлер», «Куриоса»). Помимо них, в актерский состав вошли Мельвиль Пупо («Время прощания»), Валери Лемерсье («Мари-Франсин») и Эльза Зильберштейн («Безумные соседи»).

Так описывал фильм сам Вуди Аллен: «Это история любви, страсти и насилия, действие которой происходит в современном Париже. Она снята в городе и чуть-чуть за его пределами. Повествование развивается вокруг романа между двумя молодыми людьми, старыми друзьями, который перерастает в супружескую неверность, а в конечном итоге — в преступление».

«Coup de chance» станет 50-м фильмом в карьере Аллена. Продюсирует ленту Летти Аронсон, младшая сестра режиссера, работавшая с ним над множеством фильмов, от «Пуль над Бродвеем» до «Фестиваля Рифкина». В роли оператора — Витторио Стораро, снявший «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы и «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи.

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