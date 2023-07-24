Николас Рефн уже целый год работает над секретным мультсериалом

Режиссер Николас Виндинг Рефн («Драйв», «Неоновый демон») рассказал IndieWire, что уже год работает над мультсериалом.
«Я делаю анимационное шоу, которое мне очень нравится. Я так устал, что забыл рассказать об этом», — сказал постановщик.
Рефн не стал раскрывать подробности сюжета и говорить о примерной дате релиза. Кто работает вместе с режиссером, тоже неизвестно.
Постановщик также прокомментировал новость о его работе над экранизацией серии романов «Знаменитая пятерка», которая появилась в конце июня. «Я не занимаюсь производством. Я не режиссирую. Я просто создаю свою версию „Великолепной пятерки“», — отметил он.
Серия романов рассказывает о юных исследователях Джулиане, Дике, Энне, Джордже и их собаке Тимми. По сюжету они сталкиваются с удивительными тайными и беспрецедентными опасностями.