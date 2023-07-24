Николас Рефн уже целый год работает над секретным мультсериалом

Постановщик также прокомментировал новость о его работе над экранизацией серии романов «Знаменитая пятерка», которая появилась в конце июня. «Я не занимаюсь производством. Я не режиссирую. Я просто создаю свою версию „Великолепной пятерки“», — отметил он.