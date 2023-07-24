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Николас Рефн уже целый год работает над секретным мультсериалом

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:30

Режиссер Николас Виндинг Рефн («Драйв», «Неоновый демон») рассказал IndieWire, что уже год работает над мультсериалом.

«Я делаю анимационное шоу, которое мне очень нравится. Я так устал, что забыл рассказать об этом», — сказал постановщик.

Рефн не стал раскрывать подробности сюжета и говорить о примерной дате релиза. Кто работает вместе с режиссером, тоже неизвестно.

Постановщик также прокомментировал новость о его работе над экранизацией серии романов «Знаменитая пятерка», которая появилась в конце июня. «Я не занимаюсь производством. Я не режиссирую. Я просто создаю свою версию „Великолепной пятерки“», — отметил он.

Серия романов рассказывает о юных исследователях Джулиане, Дике, Энне, Джордже и их собаке Тимми. По сюжету они сталкиваются с удивительными тайными и беспрецедентными опасностями.

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Николас Рефн
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