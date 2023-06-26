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Николас Виндинг Рефн экранизирует серию романов «Знаменитая пятерка»

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:16

Режиссер Николас Виндинг Рефн («Драйв») готовит телевизионную адаптацию серии романов Энид Блайтон «Знаменитая пятерка». Об этом сообщает Deadline.

Режиссер превратит серию книг в три 90-минутных фильма для двух европейских вещательных компаний BBC и ZDF.

«Знаменитая пятерка» рассказывает о юных исследователях Джулиане, Дике, Энне, Джордж и их собаке Тимми. По сюжету они сталкиваются с удивительными тайными и беспрецедентными опасностями.

Эти книги являются одними из самых продаваемых детских романов всех времен. 21 книга уже дважды была адаптирована за последние 40 лет.

«Всю свою жизнь я упорно боролся, чтобы остаться ребенком с жаждой приключений. Воссоздавая „Знаменитую пятерку“, я сохраняю это понятие, оживляя культовые истории для новой прогрессивной аудитории, прививая неопределимую притягательность и очарование детства нынешнему и будущим поколениям», — заявил режиссер.

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Николас Рефн
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