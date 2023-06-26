Николас Виндинг Рефн экранизирует серию романов «Знаменитая пятерка»

«Всю свою жизнь я упорно боролся, чтобы остаться ребенком с жаждой приключений. Воссоздавая „Знаменитую пятерку“, я сохраняю это понятие, оживляя культовые истории для новой прогрессивной аудитории, прививая неопределимую притягательность и очарование детства нынешнему и будущим поколениям», — заявил режиссер.