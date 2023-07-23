Минобороны РФ: Россия непричастна к разрушению Спасо-Преображенского собора в Одессе

В ежедневной сводке ведомство признало нанесение ударов по городу. По словам его представителя, ВС РФ атаковало «объекты, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также места их изготовления». При этом устранение целей было осуществлено «высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования», а «на пораженных объектах находились иностранные наемники».