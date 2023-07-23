Минобороны РФ: Россия непричастна к разрушению Спасо-Преображенского собора в Одессе

Министерство обороны России отрицает причастность к разрушению Спасо-Преображенского собора в городе Одесса. Заявление об этом появилось в телеграм-канале руководства армии.
В ежедневной сводке ведомство признало нанесение ударов по городу. По словам его представителя, ВС РФ атаковало «объекты, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением безэкипажных катеров, а также места их изготовления». При этом устранение целей было осуществлено «высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования», а «на пораженных объектах находились иностранные наемники».
Указанные объекты «располагались на безопасной дистанции от храмового комплекса», уверяет представитель министерства. «Планирование ударов высокоточным оружием осуществляется на основе тщательно проверенной и подтвержденной по нескольким каналам информации заведомо исключая поражение гражданских объектов, где находится мирное население, а также объектов культурного и исторического наследия», — добавляет он.
Руководство армии считает, что наиболее вероятной причиной его разрушения стало падение украинской зенитной управляемой ракеты. Оно уверено, что это это случилось из‑за «безграмотных действий операторов комплексов ПВО, которые ВСУ намеренно располагают в жилых кварталах <…> города Одесса».
«Распространяемая киевским режимом информация о поражении в результате применения высокоточного оружия Спасо-Преображенского собора в городе Одесса не соответствует действительности», — подчеркивает Минобороны.
В ночь на 23 июля во время взрывов серьезно пострадал одесский Спасо-Преображенский кафедральный собор. Ракета пробила крышу и пролетела до минус первого этажа, разрушены центральные сваи и фундамент, вылетели окна и начался пожар.