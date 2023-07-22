«Теперь знаю, что „Леха закладки“ это мент»: как пользователи осваивают сторис в телеграме

Telegram запустил сторис в приложении. Новая функция появилась в мессенджере в пятницу и, судя по первым отзывам, пришлась по вкусу не всем пользователям.
По умолчанию исчезающие посты доступны для просмотра всем контактам в приложении. Сервис Павла Дурова может просканировать телефонную книгу и запомнить их всех, это приводит к тому, что на глаза могут попасть изображения и видео даже от случайных знакомых, с которыми вы могли общаться один раз. Теперь вам придется увидеть, что выкладывают люди с именами «Виталий риелтор», «Арсен Шашлычка в Сочи» или «Артур обмен валюты».
Тяжелее всех в этой ситуации журналистам, которые активно записывают чужие номера. Пользователь «Дагестан двойное убийство» теперь может преследовать их до конца жизни.
Из‑за случайности зрителей возникает вопрос, а что вообще туда постить? Инстаграм-контент могут не понять коллеги, а шутки вряд ли понравятся родным. Поэтому одна пользовательница нашла выход — фото с иконой точно никого не оскорбит и не опозорит.
Пока не все пользователи телеграма разобрались с тем, кому из контактов запретить просмотр, а кому нет, можно подглядывать за жизнью почти незнакомых людей. Например, узнать, что они приехали в Москву, несмотря на громкие обещания больше не возвращаться.
Telegram долгое время оставался одним из немногих сервисов, где не было сторис, и их появление заставило некоторых возмутиться нехваткой оригинальных идей у разработчиков. А ещё новый раздел пополняет широкий список функций, которые кому‑то покажутся неуместными в текстовом мессенджере. Зато старую шутку теперь можно рассказать о ещё одном приложении.