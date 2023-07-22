«Теперь знаю, что „Леха закладки“ это мент»: как пользователи осваивают сторис в телеграме

По умолчанию исчезающие посты доступны для просмотра всем контактам в приложении. Сервис Павла Дурова может просканировать телефонную книгу и запомнить их всех, это приводит к тому, что на глаза могут попасть изображения и видео даже от случайных знакомых, с которыми вы могли общаться один раз. Теперь вам придется увидеть, что выкладывают люди с именами «Виталий риелтор», «Арсен Шашлычка в Сочи» или «Артур обмен валюты».