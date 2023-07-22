Скриптонит выложил новую песню. Он не хочет, чтобы его сравнивали с Трэвисом Скоттом

«Не хотел ничего пока выкладывать до выхода „Не вывихни шею“, но покажу вам ещё один трек с предстоящего релиза. Выкладываю его сейчас просто чтоб никто не думал что я „вдохновился“ ******* [долбаным] Трэвисом и The Weeknd, которые выпустили рэггетон», — подписал песню казахстанский артист.