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Скриптонит выложил новую песню. Он не хочет, чтобы его сравнивали с Трэвисом Скоттом

Максим Саблин
Сегодня в 13:26

Скриптонит опубликовал новую песню «Затяжка». Рэпер не хочет, чтобы фанаты сравнивали ее с пятничным синглом Трэвиса Скотта «K-Pop».

Мы не можем дать ссылку на песню, так как в треке есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором. Вы можете найти аудиозапись в телеграм-канале Скриптонита.

«Не хотел ничего пока выкладывать до выхода „Не вывихни шею“, но покажу вам ещё один трек с предстоящего релиза. Выкладываю его сейчас просто чтоб никто не думал что я „вдохновился“ ******* [долбаным] Трэвисом и The Weeknd, которые выпустили рэггетон», — подписал песню казахстанский артист.

«Если я кем‑то и вдохновлялся то только [автором песни „Gasolina“ — прим.] Daddy Yankee из моего детства», — добавил он.

«Так что пошёл ***** [к черту] Трэвис Скотт, пошёл ***** [к черту] Weeknd и пошёл ***** [к черту] Bad Bunny», — заканчивается пост Скриптонита.

Первый за несколько лет сингл Трэвиса Скотта «K-Pop» с участием Абеля Тесфайе и пуэрториканца Bad Bunny вышел утром 21 июля. К вечеру у нее появился снятый во Франции клип.

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В среду Скриптонит также выпустил клип «Рабские лекции (умножить)»

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Трэвис СкоттЭйбeл Тесфайе
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