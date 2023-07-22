Скриптонит выложил новую песню. Он не хочет, чтобы его сравнивали с Трэвисом Скоттом

Скриптонит опубликовал новую песню «Затяжка». Рэпер не хочет, чтобы фанаты сравнивали ее с пятничным синглом Трэвиса Скотта «K-Pop».
Мы не можем дать ссылку на песню, так как в треке есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором. Вы можете найти аудиозапись в телеграм-канале Скриптонита.
«Не хотел ничего пока выкладывать до выхода „Не вывихни шею“, но покажу вам ещё один трек с предстоящего релиза. Выкладываю его сейчас просто чтоб никто не думал что я „вдохновился“ ******* [долбаным] Трэвисом и The Weeknd, которые выпустили рэггетон», — подписал песню казахстанский артист.
«Если я кем‑то и вдохновлялся то только [автором песни „Gasolina“ — прим.] Daddy Yankee из моего детства», — добавил он.
«Так что пошёл ***** [к черту] Трэвис Скотт, пошёл ***** [к черту] Weeknd и пошёл ***** [к черту] Bad Bunny», — заканчивается пост Скриптонита.
Первый за несколько лет сингл Трэвиса Скотта «K-Pop» с участием Абеля Тесфайе и пуэрториканца Bad Bunny вышел утром 21 июля. К вечеру у нее появился снятый во Франции клип.