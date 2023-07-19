Скриптонит выпустил клип на трек «Рабские лекции (Умножить)»

У Скриптонита вышел клип на трек «Рабские лекции (Умножить)». Это пятиминутная короткометражка о «привязанности к низам» с призывами выбраться оттуда.
Мы не можем дать ссылку на клип, так как в треке есть мат, а его публикация запрещена Роскомнадзором. Вы можете найти видео на ютуб-канале Скриптонита.
В ролике собраны кадры обычной жизни россиян без миллионов рублей в карманах, но с блошиными рынками, коврами на стенах, дешевыми столовыми и собраниями в подъездах. А еще — с зависимостями и попытками сделать какой-никакой бизнес.
«Новый рабочий класс, городская беднота зазвучала, забормотала и закричала в треках Скриптонита. „Умножить“ — ее своеобразный манифест», — писал о треке Николай Овчинников на «Афише Daily».
Клип на «Рабские лекции (Умножить)» снял петербургский режиссер Азар Страто. Всего над роликом работало более 25 человек.
Сингл «Рабские лекции (Умножить)» вышел еще в апреле в рамках альбома «7». Помимо самого Скриптонита, на пластинке отметились рэперы Samrattama, 104 и Alblak 52.