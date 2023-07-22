Российского посла в Варшаве вызовут в МИД страны из‑за высказывания Путина

МИД Польши вызовет российского посла из‑за высказывания Владимира Путина о территориях на западе страны. Об этом в своем твиттере сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
«Сталин был военным преступником, виновным в гибели сотен тысяч поляков. Историческая правда не подлежит сомнению. Посол Российской Федерации будет вызван в МИД», — написал он.
Накануне Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что благодаря СССР и «позиции Сталина» у Польши появились «значительные земли на Западе, земли Германии». По его мнению, руководство Польши «под натовским зонтиком» надеется создать некую коалицию и вмешаться в военный конфликт на территории Украины, чтобы «оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину», а также «мечтают они и о белорусских землях».
«Развязывание агрессии против Белоруссии будет означать агрессию против Российской Федерации. На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — пригрозил Путин.
В мае 2022 года российского посла в Израиле вызвали в МИД страны после заявления министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что у Адольфа Гитлера «тоже была еврейская кровь». «Обвинение самих евреев в антисемитизме — это самый низменный уровень расизма в отношении евреев», — ответил тогда глава израильского ведомства Яир Лапид.