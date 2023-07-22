Российского посла в Варшаве вызовут в МИД страны из‑за высказывания Путина

Накануне Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что благодаря СССР и «позиции Сталина» у Польши появились «значительные земли на Западе, земли Германии». По его мнению, руководство Польши «под натовским зонтиком» надеется создать некую коалицию и вмешаться в военный конфликт на территории Украины, чтобы «оторвать себе кусок пожирнее, вернуть себе, как они считают, свои исторические территории — сегодняшнюю Западную Украину», а также «мечтают они и о белорусских землях».